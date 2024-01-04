بزيادة 100 دينار رفع الحد الأدنى 500 ألف دينار للمتقاعدين في العراق 2024

مع ابتداء شهر يناير عمليات البحث قد زادت من خلال محرك جوجل من قبل مواطني العراق، الذين يتساءلون عن موعد صرف رواتب التقاعد العراق إذ أنهم في كافة المحافظات يعتمدون على ذلك الراتب بعدما يكون قد أنهو سنوات الخدمة الخاصة بالعمل، ولقد أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن الصرف للراتب في أقرب وقت.

موعد صرف رواتب التقاعد العراق

هيئة التقاعد الوطنية بالعراق حددت موعدًا ثابتًا تصرف فيه رواتب المتقاعدين وهو ابتداء الشهر الميلادي، إذ أن هناك الكثير من الفئات تعتمد على رواتب التقاعد بعدما قد أدوا سنوات الخدمة الخاصة بهم، وموعد الصرف ثابتًا على كافة المحافظات، ولا يتأخر أو يتقدم إلا إن كان هناك عطلة أسبوعية مثل موعد صرف راتب يناير الذي تم صرفه يوم 3 يناير، وكان من المفترض أن يصرف مع بداية الشهر وتأخر لوجود عطلة راس السنة، ولكنه اذا صادف عطلة أسبوعية وهي الجمعة، والسبت أيضًا كان عطلة أسبوعية، يتأخر او يتقدم.

السبب في تأخير راتب التقاعد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية بالعراق بأن موعد صرف رواتب التقاعد من المفترض أن تكون الجمعة أي بداية الشهر ولكن صادف عطلة أسبوعية، واليوم الذي يليه كان عطلة أيضًا، وبالتالي تم تأخير صرف الدعم وقالت الهيئة على الرغم من التزامها بصرف الرواتب في موعدها، ولكن إتيان عطلة أسبوعية هو سبب يؤدي إلى تغيير أو تعديل موعد الصرف لليوم التالي، ونظرًا لأن هناك يومي عطلة متتاليين تأخر الدعم 48 ساعة، وبالتالي لا يوجد هناك أي شيء مقلق مطلقًا.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء بأن رواتب المتقاعدين بالفعل سيتم زيادتها بالعراق لتصل حتى 500 ألف دينار بشكل شهري، كما أنه قام بإطلاق أسبوع الضمان الاجتماعي حتى يتم توعية جميع العاملين، وكذلك المواطنين في الخدمات والمميزات.