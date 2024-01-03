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نتائج نور بدون الرقم السري.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور
تقدم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب وأولياء الأمور موقع نظام نور وذلك لمعرفة النتائج بكل سهولة من خلال التسجيل عبر الدخول في الموقع بإدخال رقم الهوية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة من كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور في السطور التالية تابعونا.
خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور
- أولا: يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمي.
- ثانيا: يرجي إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.
- ثالثا: قم بإدخال رمز التحقيق الذي أرسل إليك.
- رابعا: ثم قم بالنقر علي أيقونة التسجيل.
- خامسا: يجب تحديد الصف الذي تريد معرفة النتيجة التابعة له.
- أخيرا: قم بالضغط علي خانة البحث، علي الفور سوف يتم إعلان النتيجة التي تستعلم عنها.
طريقة التسجيل عبر نظام نور للطلاب الجدد
- في البداية قم بالدخول عبر موقع نظام نور التعليمي.
- ثم قم بعد ذلك بالنقر علي أيقونة التسجيل.
- يجب إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة له.
- قم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة كما موضح أمامك.
- يجب بعد هذه الخطوة إنشاء كلمة مرور.
- ثم قم بإدخال رمز التحقق.
- يجب الضغط علي خانة التسجيل.
- علي الفور سوف يتم تسجيل الطالب علي الموقع وزيارة في اي اي وقت وذلك للاستطلاع عن النتيجة الخاصة بكل طالب.