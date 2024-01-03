نتائج نور بدون الرقم السري.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

تقدم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب وأولياء الأمور موقع نظام نور وذلك لمعرفة النتائج بكل سهولة من خلال التسجيل عبر الدخول في الموقع بإدخال رقم الهوية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة من كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور في السطور التالية تابعونا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

أولا: يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمي.

ثانيا: يرجي إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

ثالثا: قم بإدخال رمز التحقيق الذي أرسل إليك.

رابعا: ثم قم بالنقر علي أيقونة التسجيل.

خامسا: يجب تحديد الصف الذي تريد معرفة النتيجة التابعة له.

أخيرا: قم بالضغط علي خانة البحث، علي الفور سوف يتم إعلان النتيجة التي تستعلم عنها.

طريقة التسجيل عبر نظام نور للطلاب الجدد