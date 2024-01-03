أخبار مصر
السكر ب12 جنية والزيت ب30 جنية.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
يتساءل العديد من المواطنين حول أسعار السلع التموينية، ووفقا لما صرحت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب كل فرد داخل البطاقة التموينية، والتي من المقرر أن يكون لكل فرد داخل البطاقة 50 جنيه، وذلك حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس يكون نصيب الفرد 25 جنيه، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
ووفقا للقائمة التي وضعتها وزارة التموين الأسعار كالتالي:
- ظرف الطحينة البيضاء وزنه 140 جرام بسعر 3.75 جنيه.
- الحليب البودرة وزنه 125 جرام بسعر 25.5 جنيه.
- المربى بجميع النكهات وزنها 350 جرام بسعر 16 جنيه.
- علبة التونة المفتتة وزنها 140 جرام بسعر 18 جنيه.
- عبوة الجبنة تتراباك وزنها 500 جرام بسعر 14 جنيه.
- عبوة الجبنة البيضاء وزنها 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.
- المكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه.
- المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيه.
- عبوة ماجي بسعر 6 جنيه.
- زجاجة خل أبيض 5٪ وزنها 900 ملي بسعر 6 جنيه.
- بسكويت يوليوز 1.5 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر 4 جنيه.
- صابون تنظيف أواني 80 جرام بسعر 3 جنيه.
- مسحوق اتوماتيك وزنه 800 جرام بسعر 25 جنيه.
- مسحوق الغسالات العادية بسعر 16 جنيه وزنه 800 جرام.
- الشاي الناعم وزن 40 جرام بسعر 5 جنيه.
- صابون حمام 125 جرام بسعر 7.5 جنيه.
- بسكويت تومورو بسعر 3 جنيه.
- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيه.
- كيس ملح طعام وزن 300 جرام بسعر جنيه وربع.
- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيه.
- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيه.
- زيت خليط 800 ملي بسعر 30 جنيه.
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنية