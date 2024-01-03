السكر ب12 جنية والزيت ب30 جنية.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

يتساءل العديد من المواطنين حول أسعار السلع التموينية، ووفقا لما صرحت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب كل فرد داخل البطاقة التموينية، والتي من المقرر أن يكون لكل فرد داخل البطاقة 50 جنيه، وذلك حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس يكون نصيب الفرد 25 جنيه، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

ووفقا للقائمة التي وضعتها وزارة التموين الأسعار كالتالي: