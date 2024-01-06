بشرى سارة لكل محدودي الدخل .. التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي

تقوم العراق بتقديم العديد من البرامج والمنح المالية للعديد من الأسر والأفراد أكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ومن أهم المنح المقدمة للمواطنين هي برنامج الرعاية الاجتماعية، التي تم إطلاقه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث إنه يقوم على دعم مئات الأفراد في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أن قيمة المنحة تصل لـ 450 ألف دينار عراقي، وتختلف من أسرة إلى أخرى وفقًا لما تحددها الوزارة، حتى أنها تسمح لجميع الراغبين بالتسجيل في البرنامج والحصول عليها.

التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي

هناك بعض الخطوات المطلوبة من أجل التسجيل والحصول على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي، ومنها:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على الإنترنت.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك بعد الدخول إلى الموقع.

القيام بإدخال وكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم على المنحة.

إرفاق المستندات المطلوبة ولكن يجب عليك التأكد من صحتها.

بعد التأكد من أن جميع الأوراق مكتملة وصحيحة، اضغط على خانة إرسال الطلب لإكمال عملية التقديم.

الأوراق المطلوبة للحصول على المنحة العراقية

يجب إرفاق بعض الأوراق اللازمة من أجل التقديم والحصول على منحة 450 ألف دينار عراقي، ومن هذه الأوراق:

نسخة أو صورة من الهوية الوطنية.

صورة من شهادة الجنسية العراقية

صورة فوتوغرافية حديثة.

صورة من بطاقة التأمين.

صورة من السجل المدني.

ما هي شروط الحصول على المنحة العراقية ؟

هناك عدد من الشروط التي قامت الوزارة بوضعها والتي يجب توافرها في الشخص المتقدم من أجل الحصول على المنحة ومن أهمها: