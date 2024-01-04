سعر العربية هينزل النص .. موعد انخفاض أسعار السيارات بعد دخول مصر في البريكس رسميًا

تعد أسعار السيارات الجديدة أمراً يشغل بال الكثير من المهتمين بها في مصر، وذلك بعد انضمام مصر إلى تجمع تحالف بريكس ابتداءاً من شهر يناير الحالي، ولذلك يتوقع الخبراء أن تنخفض أسعار السيارات في تلك الفترة القادمة.

متى موعد انخفاض أسعار السيارات؟

من المتوقع أن يتم خفض أسعار السيارات في ٢٠٢٤، حسبما توقع عدد من الخبراء والمتخصصين، وجاءت براهينهم بناءاً على انضمام مصر لمجموعة بريكس وبشكل رسمي، وبالتالي ينتظر أن قطاع السيارات في مصر يحصل فيه انتعاش مصاحب لانخفاض الأسعار.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

وعن أسباب ارتفاع سعر السيارات في مصر، قام أحد المصادر بالإعلان عن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات في مصر هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى نقص العملة الصعبة ما يتسبب في لجوء البعض للسوق الموازي خاصة وأن السيارات يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى أن قطع غيار السيارات ولوازمها أيضاً مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم ورفعت من سعر الوقود وخامات الإنتاج والشحن والنقل عالمياً ما تسبب في ارتفاع سعر السيارات بشكل عام.

تأثير البريكس على أسعار السيارات في مصر

أن الانضمام لبريكس يتبعه تخفيض و إعفاءات في الرسوم الجمركية والضريبية في واردات السيارات من دول التجمع ما يخفض من أسعارها النهائية، إضافة لتوقع زيادة عدد الشركات الموزعة للسيارات للسوق المصري قد يخلق منافسة وخفض في الأسعار، إضافة إلى أن الصين تصنع ثلث سيارات العالم والدولة الأولى في تصنيع وتوريد البطاريات الكهربائية، وأن الاستيراد منها بالعملة المحلية يخفض أسعار السيارات، إضافة إلى أن زيادة استيراد سيارات لادا الروسية وإعادة إنتاجها في مصر يخفض سعرها فيقبل على شرائها المصريين ما يقلل من مشتريات السيارات الأوروبية، إضافة لأن روسيا تعد أولى دول العالم لتصدير الخامات المعدنية وخامات تصنيع السيارات، وجنوب إفريقيا تصدر الأجزاء الإلكترونية الخاصة بالسيارات، والهند تصدر الخامات الأولية المغذية لصناعة السيارات، فهذا كله يخفض أسعار السيارات في مصر ولكن سيأخذ وقتا حتى يحدث ذلك.