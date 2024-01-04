فرصة هايلة للطلبة المتفوقين .. منحة طلاب المدارس في العراق

منحة طلاب المدارس في العراق، حيث قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن صرف منحة طلبة المدارس في العراق لجميع الصفوف في المدارس الحكومية بداية من صفوف الابتدائي إلى الصف الثالث المتوسط، ووضعت الوزارة عدة شروط لاستحقاق هذه المنحة حتى تحقق الهدف من وراءها، فقد جاءت هذه المنحة ضمن جهود الوزارة في مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

شروط التسجيل في منحة الطلاب في العراق

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم ،ومن أهم هذه الشروط الآتي:

شرط أن يكون الطالب المتقدم عراقي الجنسية.

شرط أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي دولة العراق.

شرط أن يكون الطالب المتقدم لكي يحصل على المنحة طالب متفوق دراسياً.

شرط أن يكون الطالب المتقدم من ذوي الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

شرط أن يكون الطالب المتقدم مواطن مقيد بالفعل داخل مدرسة حكومية.

شرط أن يكون الطالب ملتزم في الحضور إلى المدرسة لكي يحصل على أعلى الدرجات.

موعد صرف منحة طلاب المدارس بالعراق

هناك الكثير من الطلاب وأسر الطلاب في العراق تتساءل عن موعد صرف منحة طلاب المدارس بالعراق، وبناءاً عليه سوف يتم الإعلان عن هذا التساؤل من قبل الحكومة لكي يحصل الطلاب على الموعد المعتمد للصرف حسب التحليلات الاحصائية و البيانات الرسمية والتي تشير إلى أن عدد الطلاب المستحقين قد بلغ عددهم 850 ألف طالب، وقد أعلن رئيس الهيئة الاجتماعية عن القرار الصادر الخاص بهذه المنحة بأن الصرف بأثر رجعي من أجل مساعدة الأسر وتخفيف العبء المالي عليهم كما تقدر هذه المنحة بحوالي 135 دينار عراقي، وسوف يتم توزيع هذا المبلغ بشكل إلكتروني من أجل تبسيط العملية وتخفيف الزحام والضغط الشديد على الموقع أثناء عملية البحث والاستعلام بسبب العدد الكبير للمستحقين حيث التنظيم والترتيب يوفر فرصة الوصول إلى المعلومات المفيدة التي تؤكد سير العملية بشكل مضبوط وفعال.