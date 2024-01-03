يثير الكثيرون من عشاق ومتابعي مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143 كاملة والتي تم ترجمتها لجميع القنوات الناقلة للمسلسل سنقوم الآن بالتعرف على كل تفاصيل هذه الحلقة حيث يعتبر المسلسل واحدًا من الإنتاجات التي تحقق دائمًا أعلى نسب المشاهدة في تركيا والعالم العربي يسر موقعنا البديل في هذا المقال أن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع، فتابعونا لمعرفة المزيد.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143 كاملة

يتوقع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143 كاملة حاليًا على قنوات الفجر الجزائرية وقناة اي تي في أكدت إدارة قناة اي تي في التركية أنه لم يتم حتى الآن تأجيل عرض الحلقة ومن المقرر أن تُعرض في مساء الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 ستحمل هذه الحلقة العديد من الأحداث المشوقة بما في ذلك اتفاق يعقوب على التحالف مع المغول لتنفيذ ضربة جديدة ضد قبيلة عثمان بهدف إسقاط حكمها وتحطيم مخططاتها لإقامة دولة مستقلة سيتم الكشف أيضًا في هذه الحلقة عن حقيقة خيانة جيركوتاي مع توفير الأدلة اللازمة لهذا الكشف.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تتم بثّ حلقات المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان 143 على قناة الفجر الجزائرية وقناة اي تي في التركية في مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة لمعرفة ترددات هذه القنوات، يمكن الاطلاع على البيانات التالية:

قناة ATV التركية على ترك سات

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

قناة ATV التركية على نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة ATV التركية على عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات بتردد

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

هذه التفاصيل توفر للمتابعين إمكانية معرفة كيفية الوصول إلى حلقات المسلسل بسهولة عبر ترددات القنوات المذكورة.