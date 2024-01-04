وظيفة الأحلام وصلت بمرتب مغري .. رابط تقديم وظائف هيئة البريد المصري 2024 ل900 وظيفة

وظائف هيئة البريد المصري 2024، أعلنت الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة عن فرص وظيفية جديدة، حيث تبرز بشكل خاص الوظائف المتاحة في هيئة البريد المصري، حيث أكد رئيس الهيئة عن توفر 900 وظيفة في مجال البريد خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين لفهم الشروط والمستندات المطلوبة.

رابط التقديم على وظائف البريد المصري

وفقًا للإعلان الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتاح التقديم لنحو 900 وظيفة في الهيئة القومية للبريد، يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على تفاصيل الوظائف وتقديم طلباتهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير الحالي.

شروط وظائف البريد المصري

كشف موقع جهاز التنظيم والإدارة عن متطلبات التقديم لشواغل البريد المصري، حيث تشترط توافر مجموعة من الضوابط:

أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.

وأن يحمل سجلًا نظيفاً وعدم صدور حكم جنائي في جريمة تضر بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم استعادة اعتباره.

عدم فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي إلا بعد مضي أربع سنوات على الأقل.

وعدم تجاوز سنه الثلاثين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

أن تقدير المتقدم يجب أن يكون على الأقل “جيد”.

ويجب على المتقدم لوظائف الهندسة أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

بينما يتعين على المتقدمين لوظائف الأخصائيين أن يحملوا مؤهلًا عاليًا مناسبًا.

الأوراق المطلوبة وظائف البريد المصري

وفقًا للمعلومات الصادرة عن الجهاز يتعين على المتقدمين لوظائف البريد المصري تقديم مجموعة من الوثائق وتشمل: