مسابقة 30 الف معلم 2023-2024 .. خطوات ورابط التقديم فى المسابقة والأوراق والشروط المطلوبة

تزايدت رغبة مئات الآلاف من خريجي كليات التربية في مختلف محافظات الجمهورية في البحث عن فرص مشاركة في مسابقة التربية والتعليم لعام 2024، يعود هذا الاهتمام المتزايد إلى إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن افتتاح باب التعيينات الجديدة، والتي تهدف إلى توظيف 150 ألف مدرس خلال فترة خمس سنوات، ضمن إطار المبادرة الرئاسية.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلن الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة عن وجود وظائف شاغرة في قطاع التربية والتعليم، حيث يتاح التقديم لشغل وظائف معلمين مساعدين للصفوف ومدرسين مساعدين للمواد في جميع المحافظات، يمكن للمهتمين تقديم طلباتهم عبر رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024.، عن طريق ادخال البيانات الضرورية حول المتقدم وتحصيله الدراسي وسنة تخرجه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية التعيين ستتم وفقًا لعنوان المتقدم المسجل في بطاقة الرقم القومي والمرتبط بالمحافظة السكنية وليس بطريقة عشوائية، ويتبع هذا التعيين اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات الضرورية وإكمال فترة التدريب المعتمدة

المؤهلات المطلوبة في مسابقة تعيين 130 ألف معلم 2024

أشار إعلان الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة إلى متطلبات مسابقة التوظيف في مجال التربية والتعليم للعام 2024، التي تستهدف تلبية احتياجات المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2023-2024، يتضمن التعيين توظيف 11,114 معلم مساعد للصفوف و18,886 معلم مساعد للمواد، الشروط تتضمن حاصلين على بكالوريوس التربية في تخصصات متنوعة مثل التعليم الأساسي والابتدائي، وكذلك التربية النوعية وشعب رياض الأطفال، بالإضافة إلى الليسانس في الآداب ولغة العربية والعلوم الإسلامية.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم