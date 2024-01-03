الدنيا هتحلو معاك يابن المحظوظة .. إستمرار صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

يمثل رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2024 قرارًا مهم بالنسبة لمستفيدي المعاشات، ومن المتوقع صرف المعاشات وفقًا للجدول الزمني المتبع في يناير 2024، حيث حددت هيئة التأمينات يوم الإثنين 1 يناير 2024 كتاريخ بداية صرف المعاشات على أساس الحد الأدنى، يبرز هذا القرار أهمية تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ورفع الحدود الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، استجابةً للتغييرات والإصلاحات المستمرة وفقًا لقانون رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة التضامن عن بدء عملية صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث يشمل هذا الإعلان الزيادة الجديدة التي ستستفيد منها أكثر من 10 ملايين مواطن مستحق للمعاش، يبدأ الصرف اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ومن المقرر استمرار عملية صرف المعاشات لمدة 6 أيام متتالية، بهدف تيسير وتسهيل عملية الحصول على المعاشات للمستحقين خلال هذه الفترة.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

أدلى اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتصريحات تلفزيونية توضح تفاصيل زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات في يناير 2024، سيتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من الأول من يناير 2024، حيث يبلغ الحد الأدنى 1300 جنيه، مع زيادة قدرها 195 جنيهًا عن الحد الحالي الذي يبلغ 1105 جنيهات، أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاشات، سيصل إلى 10 آلاف جنيه في يناير المقبل، بزيادة تصل إلى 1280 جنيهًا عن الحد الحالي البالغ 8720 جنيهًا، يعود تحسين هذه الحدود بالفائدة للمستحقين للمعاشات، سواء كانوا يحصلون على الحد الأدنى أو الحد الأقصى.