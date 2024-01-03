يدوبك تلحق تراجع .. رسمياً موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 + إجازة نصف العام للمدارس والجامعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، قامت مديريات التربية والتعليم بالاستعداد من أجل عقد امتحانات الترم الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد امتحانات الترم الأول 2024، للطلاب في الصفوف بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بالمدارس، حيث جاء موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 تبعاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي، ليكون يوم الأحد القادم 14 يناير 2024.

ومن المقرر أن تقوم المديريات التعليمية في كل المحافظات بالإعلان عن جدول الامتحانات للطلاب بصفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي تبعاً لطبيعة الدراسة في كل مديرية، حيث تستمر الامتحانات لمدة أسبوعين تقريباً بداية من 14 يناير 2024 وحتى 25 يناير 2024.

الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الاول

من المفترض أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

يتمتع الطلاب بإجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024.

سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم 10 فبراير 2024، ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

من المفترض أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

سوف تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

الأسبوع الأخير قبل الامتحانات يكون مخصص من أجل المراجعة لكل الصفوف الدراسية.

موعد إجازة نصف العام 2024 للمدارس

كما هو موضح في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، سوف تبدأ إجازة نصف العام 2024 من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، على أن تستمر الإجازة حتى الخميس الموافق 8 فبراير القادم، وتصل مدة إجازة نصف العام إلى أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

موعد إجازة نصف العام للجامعات 2024