يعد تردد قناة ماجد كيدز 2024 واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض البرامج الكرتونية حاليًا وتحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي يعزى هذا النجاح إلى طابع القناة المميز حيث تجمع بين العناصر التعليمية والترفيهية بشكل فريد مما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وزرع القيم والمبادئ الأخلاقية في نفوسهم يسعى محتوى القناة إلى تحفيز الفهم والاستيعاب لدى الصغار حيث يتنوع بين البرامج التعليمية التفاعلية والمسلية التي تلهم الأطفال وتشجعهم على التعلم بطرق مبتكرة ومسلية.

تردد قناة ماجد كيدز 2024

تعد تردد قناة ماجد كيدز 2024 من بين أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي حيث تتميز بتنوع محتواها الذي يناسب جميع الأذواق ويعتبر مناسبًا للأطفال في فترة العمر من سنة إلى 12 عامًا يمكن استقبال هذه القناة عبر القمر الصناعي النايل سات ويُمكن للمشاهدين الاستمتاع ببرامجها المميزة التي تهدف إلى ترسيخ قيم تعليمية وترفيهية في نفوس الأطفال.

لتحقيق هذا الهدف يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم لاستقبال القناة والتمتع بمحتواها المتنوع يظهر الجدول التالي بيانات التردد الخاصة بقناة ماجد كيدز”على النايل سات:

تردد قناة ماجد كيدز 2024 النايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد كيدز 2024 عرب سات

بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضًا استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات وفيما يلي تفاصيل التردد على هذا القمر:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الترميز: 27500.

هذه المعلومات توفر للمشاهدين إمكانية سهلة لاستقبال قناة ماجد كيدز والتمتع ببرامجها التربوية والترفيهية المميزة التي تساهم في تنمية الأطفال بشكل إيجابي.