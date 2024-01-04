لمشاهدة أفضل باقة من الرسوم الكرتونية .. تردد قناة ماجد للأطفال 2024+ خطوات استقبال تردد قناة ماجد للأطفال على الرسيفر

تردد قناة ماجد للأطفال 2024 من الترددات التي يبحث عنها كثير من الآباء والأمهات، حيث تعد قناة ماجد من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال من جميع الأعمار، وتقدم محتوى وبرامج متنوعة ومميزة تتناسب مع عادات وقيم المجتمع مما جعلها تحظى بنسب مشاهدة عالية في فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على تردد قناة ماجد اطفال 2024.

تردد قناة ماجد للأطفال 2024 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة ماجد للأطفال 2024، يمكن الاستمتاع بمشاهدة البرامج المتنوعة والأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة ماجد من خلال تنزيل التردد الجديد على قمر النايل سات، وهو:

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي العرب سات

يوجد تردد آخر لقناة ماجد للأطفال 2024 على قمر العرب سات الصناعي كذلك، وهو:

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة ماجد للأطفال على الرسيفر

يمكن استقبال قناة ماجد للأطفال على أجهزة الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.

اضغط على زر الاعدادات الموجود في القائمة.

النقر على إدخال تردد يدوي.

حدد نوع القمر الصناعي الذي يتم البحث عنه.

ادخل تردد قناة ماجد أطفال.

اضغط على زر “بدء البحث”، وانتظر بضعة دقائق.

بعد انتهاء عملية البحث، ستظهر لك قناة ماجد أطفال في قائمة القنوات، يتم الضغط على كلمة حفظ.

أهداف قناة ماجد أطفال

تسعى قناة ماجد أطفال إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: