كيفية تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات قنوات الكرتون وأغاني الاطفال

تردد قنوات الاطفال 2024 أكثر ما يتم البحث عنه من قبل كل أم وأب، وذلك لأنهم يريدون أن يتابع أطفالهم القنوات التي تعرض محتوى يناسب أطفالهم ويساعدهم في التطوير واكتشاف مواهبهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج وأفلام الكرتون التي يعشقها الأطفال.

تردد قنوات الاطفال 2024

تردد قنوات الاطفال 2024 متاحة على كافة الأقمار الصناعية، علاوة على ذلك فإن القنوات التي تهتم بتقديم أفلام كرتونية أصبح عددهم كبير جدًا، لذا سنقوم بتوضيح بعضها خلال التسلسل الآتي:

قناة طيور الجنة

تردد هذه القناة كما هو متمثلة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة ماجد

أتاحت هذه القناة ترددها كما هو موضح في التسلسل الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة سبيس تون

تعتبر قناة سبيستون من أقدم القنوات التي تهتم بعرض باقة متنوعة من أفلام الكرتون، وهذا هو ترددها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة كرتون نتورك

تهتم هذه القناة بتقديم باقة متنوعة من البرامج التي تساعد الأطفال في تعلم الأشياء الجديدة، وترددها يكون كما هو متمثلة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12225.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بعرضها باقة متنوعة من أغاني الأطفال التي أصبح الكثير من الأطفال يرددها، لذا سنقوم بتوضيح ترددها كما يلي:

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة توم وجيري

من أبرز القنوات التي يبحث عنها الكثير من الآباء، وخاصة بعدما قامت القناة بتغيير ترددها، وهذا التردد الجديد سنقوم بتلخيصه في السطور التالية:

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل ترددات قنوات الاطفال

حتى تتمكن من تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 التي ذكرناها في الأعلى، عليك اتباع هذه الخطوات: