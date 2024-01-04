بعد زيادة كروت الفكة.. خطط أسعار وي للاتصالات المنزلية الجديدة 2024// أسعار وي للاتصالات الخلوية الجديدة 2024

خطط أسعار وي الجديدة من المواضيع التي تزايد البحث عنها، حيث تتوفر خطط أسعار وي الجديدة 2024 لجميع العملاء الجدد والحاليين، ويمكن للعملاء الجدد الاستفادة من خصم 50% على اشتراكهم الأول لمدة 6 أشهر، كما يمكن للعملاء الحاليين الاستفادة من خصم 20% على اشتراكهم لمدة 6 أشهر عند التجديد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على خطط أسعار وي الجديدة للاتصالات المنزلية والخلوية.

خطط أسعار وي للاتصالات المنزلية الجديدة 2024

خطط أسعار وي للاتصالات المنزلية الجديدة 2024، تشمل خطط أسعار WE للاتصالات المنزلية الجديدة 2024 ما يلي:

خط WE Space: يوفر هذا الخط سرعات تصل إلى 120 ميجابت في الثانية، ويبدأ سعره من 150 جنيهًا شهريًا.

خط WE Max: يوفر هذا الخط سرعات تصل إلى 250 ميجابت في الثانية، ويبدأ سعره من 200 جنيهًا شهريًا.

خط WE Max Plus: يوفر هذا الخط سرعات تصل إلى 500 ميجابت في الثانية، ويبدأ سعره من 250 جنيهًا شهريًا.

خط WE Max Pro: يوفر هذا الخط سرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، ويبدأ سعره من 300 جنيهًا شهريًا.

خطط أسعار وي للاتصالات الخلوية الجديدة 2024

تشمل خطط أسعار وي للاتصالات الخلوية الجديدة 2024 ما يلي: