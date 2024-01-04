شغـل ببدلة وأخر عظمة.. هيئة البريد تعلن عن حاجتها لموظفين جدد + قدم دلوقت في وظائف البريد الحكومية

يعاني الشباب هذه الفترة من وجود البطالة، فرصة للعمل في وظائف البريد فكثير منهم لا يجدون عمل أو يبحثون عن عمل ولكن لا يتوفر لهم، وكثير من الشباب والشابات يتخرجون ويجلسون في المنزل بدون أي عمل، ولذلك تسعى الحكومة المصرية إلى توفير أكبر كم من الوظائف الحكومية حتى يستطيع الشباب والشابات أن يكون لديهم عمل، وأن تدور العملية الإنتاجية، حتى ذلك يساعد على تطور المجتمع ونموه.

وظائف البريد

ولذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مسابقة وظائف البريد والتي يوجد هناك 900 وظيفة شاغرة بحاجة إلى شباب وشابات يتقدمون لها، وفي مقال اليوم سوف نخبركم عن تلك الوظائف الشاغرة في البريد.



للراغبين في التقديم لمسابقة الهيئة القومية للبريد، أولا عليهم التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من ١٨ حتى 31 يناير القادم.

شروط التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد

عليك أن تكون مستوفي العديد من الشروط للحصول على وظيفة بالبريد المصري، كالتالي: