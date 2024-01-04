شغـل ببدلة وأخر عظمة.. هيئة البريد تعلن عن حاجتها لموظفين جدد + قدم دلوقت في وظائف البريد الحكومية
وظائف البريد
يعاني الشباب هذه الفترة من وجود البطالة، فرصة للعمل في وظائف البريد فكثير منهم لا يجدون عمل أو يبحثون عن عمل ولكن لا يتوفر لهم، وكثير من الشباب والشابات يتخرجون ويجلسون في المنزل بدون أي عمل، ولذلك تسعى الحكومة المصرية إلى توفير أكبر كم من الوظائف الحكومية حتى يستطيع الشباب والشابات أن يكون لديهم عمل، وأن تدور العملية الإنتاجية، حتى ذلك يساعد على تطور المجتمع ونموه.
وظائف البريد
ولذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مسابقة وظائف البريد والتي يوجد هناك 900 وظيفة شاغرة بحاجة إلى شباب وشابات يتقدمون لها، وفي مقال اليوم سوف نخبركم عن تلك الوظائف الشاغرة في البريد.
للراغبين في التقديم لمسابقة الهيئة القومية للبريد، أولا عليهم التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من ١٨ حتى 31 يناير القادم.
شروط التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد
عليك أن تكون مستوفي العديد من الشروط للحصول على وظيفة بالبريد المصري، كالتالي:
- ان يكون المتقدم متمتع بالجنسية المصرية .
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.
- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة تمس الشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق، من الخدمة بحكم أو قرار تأديب نهائي.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل.
- أن يكون المتقدم للوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة.
- أن يستطيع المتقدم أن يتوائم مع طبيعة العمل.
- أن يكون المتقدم للوظائف أخصائي حاصل على مؤهل عالي مناسب.
- أن يكون المتقدم لوظيفة محامي حاصل على ليسانس الحقوق، أو ليسانس شريعة
- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة.
- أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.