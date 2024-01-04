تحديث يناير.. تردد قناة الفجر 2024+ خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر 2024 مسلسل عثمان من القنوات التي يبحث عن ترددها كثير من الأشخاص وخاصة متابعين مسلسل عثمان، حيث أن قناة الفجر تبث مسلسل قيامة عثمان يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الجزائر، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر، ولذلك سوف نوضح ترددها في هذا المقال.

تردد قناة الفجر 2024 على قمر النايل سات

تردد قناة الفجر 2024، يمكنكم تنزيل تردد قناة الفجر على قمر النايل سات والاستمتاع بمشاهدة مسلسل عثمان من خلال التردد التالي:

تردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر 2024 على قمر العرب سات

كما يوجد تردد آخر لقناة الفجر على القمر الصناعي العرب سات يمكنكم من خلاله مشاهدة البرامج والمسلسلات المتنوعة التي تقدمها القناة وخاصة مسلسل عثمان، وهو:

تردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر على جهاز الرسيفر الخاص من خلال اتباع الخطوات التالية: