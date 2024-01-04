“سكن لكل المصريين 5 pdf” تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين+ شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين من المواضيع المهمة، حيث أن كراسة شروط سكن لكل المصريين هي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتضمن جميع الشروط والأحكام الخاصة بطرح وحدات سكنية للبيع أو الإيجار بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، أو من خلال مكاتب البريد المصرية.

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين، يمكن الحصول على كراسة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الإنترنت.

انقر على أيقونة “سكن لكل المصريين”.

انقر على أيقونة “الإعلان الخامس”.

انقر على رابط “تحميل كراسة الشروط”.

سيتم تحميل كراسة الشروط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بصيغة PDF.

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين

تم وضع بعض المعايير والشروط اللازم توافرها لحجز سكن لكل المصريين، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم متزوجًا أو أرملًا أو مطلقًا، ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عامًا في تاريخ الإعلان.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تفيد بإثبات الدخل الشهري أو السنوي.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة.

المستندات المطلوبة عن حجز سكن لكل المصريين

عند التقدم لحجز وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين، يجب تقديم المستندات التالية: