متابعة .. أحداث مسلسل صلاح الدين الحلقة الجديدة كاملة+ مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

مسلسل صلاح الدين الحلقة الجديدة كاملة يبحث عنها الكثير، حيث أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو مسلسل تاريخي تركي يحكي سيرة صلاح الدين الأيوبي قائد المسلمين الذي حرر القدس من الصليبيين، تم إنتاج المسلسل عام 2001، وشارك فيه عدد من الممثلين الأتراك المعروفين، منهم جمال سليمان، باسم ياخور، تيم حسن، سوزان نجم الدين، وآخرين، وقد لاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وترجم إلى عدة لغات أخرى.

أحداث مسلسل صلاح الدين الحلقة الجديدة كاملة

أحداث مسلسل صلاح الدين الحلقة الجديدة كاملة، تعتبر الحلقة السابعة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي حلقة جيدة، حيث أنها تقدم أحداثًا مثيرة ومشوقة، كما أنها تعكس ذكاء صلاح الدين وحسن قيادته، وجاءت أحداث مسلسل الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين كما يلي:

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي بوصول صلاح الدين إلى عسقلان، ويبدأ في إعداد خطة للهجوم على المدينة.

يرسل صلاح الدين جاسوسه نصر الدين إلى عسقلان لمعرفة المزيد عن المدينة، ويتمكن نصر الدين من الدخول إلى المدينة ومعرفة أن الصليبيين يستعدون للهجوم على مصر.

في هذه الأثناء، يحاول الصليبيون في مصر إثارة القلاقل بين المسلمين، ويرسلون أحد جنودهم إلى القاهرة لكي يزعم أنه جاء من صلاح الدين ويطلب من المسلمين تسليم المدينة.

يتمكن صلاح الدين من كشف هذا الدجال، ويتمكن من رفع الروح المعنوية للمسلمين في مصر.

في النهاية، يتمكن صلاح الدين من فتح عسقلان، وبذلك يحقق انتصارًا مهمًا في طريقه إلى فتح القدس.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الإثنين من كل أسبوع عبر منصة قصة عشق، وأيضا عبر قناة “TRT1″الحكومية التركية، وتعرض حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية في الساعة 09:30 مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 10:30 مساءًا بتوقيت مصر وليبيا، والساعة 11:30 مساءًا بتوقيت السعودية والأردن والعراق وسوريا والسودان.