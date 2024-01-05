لمكافحة التضخم.. موعد استحقاق شهادات ال25%+ شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد 25%

موعد استحقاق شهادات ال25% من المواضيع التي يبحث عنها الكثير، شهادات الـ25٪ هي نوع من شهادات الادخار التي طرحتها البنوك المصرية، وجاء طرح هذه الشهادات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة التضخم، وجذب أموال المواطنين إلى البنوك، وقد حققت هذه الشهادات نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم جمعها من خلالها حوالي 200 مليار جنيه مصري.

موعد استحقاق شهادات ال25%

موعد استحقاق شهادات الـ25% في مصر هو يوم 1 فبراير 2024،وبذلك سيتم صرف العائد السنوي على هذه الشهادات بداية من يوم 5 يناير 2024، وحتى يوم 1 فبراير 2024،ويمكن للعملاء الاختيار بين صرف العائد شهريًا، أو صرفه سنويًا في نهاية المدة، وفي حالة الاختيار بين صرف العائد شهريًا، فسيتم صرف العائد الشهري الأول في يوم 5 يناير 2024، وحتى يوم 31 ديسمبر 2024.

شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد 25%

شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد 25% هي شهادة ادخارية طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم الاثنين، 2 يناير 2024، بفائدة سنوية تبلغ 25%، وفائدة شهرية تبلغ 2.08%، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويتم صرف العائد شهريًا، وقد حققت هذه الشهادات نجاحًا كبيرًا، حيث تم بيع ما يقرب من 100 مليار جنيه مصري منها خلال الأيام الأولى من طرحها، وتأتي هذه الشهادات في إطار جهود البنوك المصرية لجذب أموال المواطنين إلى البنوك، ومكافحة التضخم، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه مصري، ويمكن مضاعفتها كما تشاء.

مميزات شهادات ال25%

شهادات الـ25٪ تتميز بالعديد من المزايا، منها: