بعد زيادة رواتب الموظفين بالعراق.. سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة+ موعد صرف رواتب العاملين بدولة العراق 2024

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة يبحث عنه كثير من الأشخاص، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن نزول زيادة في رواتب الموظفين بالعراق مما دفع كثير من الموظفين في الرغبة إلى معرفة رواتبهم بعد الزيادة، حيث أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي وافق زيادة الحد الأدنى للرواتب الخاصة بالموظفين 450 ألف دينار عراقي، وفي هذا المقال نوضح ذلك.

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة، وصل الحد الأدنى للراتب في الدرجة العاشرة 425 ألف دينار، وبذلك سيتم منح كافة الموظفين بموجب القانون الجديد 50% مخصصات تحسين معيشة، وفيما يلي تفاصيل زيادة رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة:

الدرجة العاشرة: 425 ألف دينار.

الدرجة التاسعة: 477.5 ألف دينار.

الدرجة الثامنة: 530 ألف دينار.

الدرجة السابعة: 582.5 ألف دينار.

الدرجة السادسة: 635 ألف دينار.

الدرجة الخامسة: 687.5 ألف دينار.

الدرجة الرابعة: 740 ألف دينار.

الدرجة الثالثة: 792.5 ألف دينار.

الدرجة الثانية: 845 ألف دينار.

الدرجة الأولى: 897.5 ألف دينار.

موعد صرف رواتب العاملين بدولة العراق 2024

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية العراقية، سيتم صرف رواتب العاملين بدولة العراق لشهر يناير 2024 خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2024، وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لكل يوم من الأيام المذكورة: