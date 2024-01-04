هسة افتَــَح ملفات اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي بصيغة بي دي اف spa gov iq
اسماء المشمولين
ما زال البحث قائما حول كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية حيث إنه من المقرر أن يتم صرف الوجبة السابعة خلال الفترة القادمة، لذلك وجدنا أن البحث يتم آناء الليل وأطراف النهار من قبل هؤلاء المستفيدين منه لا سيما أن هذا الدعم قد استطاع في فترة بسيطة أن يغير من حياة الأشخاص مستحقو الحصول عليه، لذلك وجدنا أن الكثير يتساءل حول شروط الانضمام لدعم الدعاية الاجتماعية العراقية وكذلك كيفية التوصل إلى قوائم أسماء المشمولين.
اسماء المشمولين
من الطبيعي أن عملية البحث ستكون مرتفعة من قبل جميع مواطني العراق المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية حيث إن بحثهم لم يتوقف عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية كونه من المقرر أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، كل ذلك كان السبب الذي حفز الكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول على مثل هذا الدعم ليغير حياتهم المأساوية عن الشروط الموضوعة من قبل وزارة الشؤون والعمل العراقية.
على أن تتلخص شروط الانضمام في دعم الرعاية الاجتماعية العراقية فيما يلي:
- أولا يجب أن يكون المتقدم قد قام بتسجيل الطلب وتعبئته من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل .
- لا بد من أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية.
- في حال وجود إعاقة، لا بد من تقديم الأوراق التي تثبت الإعاقة.
- لا بد من أن يكون المتقدم من الأشخاص دائمي الإقامة داخل حدود الدولة العراقية.
- يجب ألا يملك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات.
كيفية الاطلاع على كشوفات المشمولين
لقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابط سريع من خلاله يتم التسجيل الدخول على موقع الوزارة للاطلاع على كشوفات اسماء المشمولين، حيث إن هذا الرابط يسهل على المواطنين الاطلاع على أسمائهم ومعرفة تفاصيل صرف الدعم، على أن تتلخص خطوات التعامل مع هذا الرابط فيما يلي
- أولا قم بفتح رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية او مظلتــي.
- بعد ذلك قم بوضع اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور.
- ثم بعدها قم بالضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- ثم بعد ذلك عليك تحديد رقم الدفعة وهي السابعة.
- ثم قم بكتابة المحافظة التابع لها واضغط على أيقونة عرض الكشوفات.
- سوف تظهر أمامك الكشوفات فور رفعها على الموقع وهنا يمكنك تحميلها لكي تطلع بتريث على تفاصيل اسمك بين القوائم المعلنة.