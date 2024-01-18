حسب التقويم الدراسي.. جدول امتحانات الطلاب في العراق+ موعد عطلة نصف العام

جدول امتحانات الطلاب في العراق من المواضيع المهمة تلك الفترة، والتي زاد البحث عليها عبر الانترنت من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ووفقًا لوزارة التربية والتعليم العراقية تبدأ امتحانات نصف السنة للطلاب في العراق في 27 يناير 2024 وتستمر حتى 9 فبراير 2024، ومن خلال هذا المقال نتعرف على مزيد من المعلومات.

جدول امتحانات الطلاب في العراق

جدول امتحانات الطلاب في العراق، تختلف مواعيد الامتحانات حسب المرحلة التعليمية، وذلك وفقًا لما يلي:

المرحلة الابتدائية:

يوم الأحد 27 يناير 2024: اللغة العربية والتربية الإسلامية

يوم الثلاثاء 29 يناير 2024: الرياضيات

يوم الخميس 31 يناير 2024: القراءة والكتابة

يوم الأحد 3 فبراير 2024: العلوم

يوم الثلاثاء 5 فبراير 2024: الاجتماعيات

المرحلة المتوسطة

يوم الأحد 27 يناير 2024: اللغة العربية والتربية الإسلامية

يوم الثلاثاء 29 يناير 2024: الرياضيات

يوم الخميس 31 يناير 2024: العلوم

يوم الأحد 3 فبراير 2024: الاجتماعيات

يوم الثلاثاء 5 فبراير 2024: اللغة الإنجليزية

المرحلة الثانوية

يوم الأحد 27 يناير 2024: اللغة العربية والتربية الإسلامية

يوم الثلاثاء 29 يناير 2024: الرياضيات

يوم الخميس 31 يناير 2024: العلوم

يوم الأحد 3 فبراير 2024: الاجتماعيات

يوم الثلاثاء 5 فبراير 2024: اللغة الإنجليزية

موعد عطلة نصف العام في العراق

تقرر وزارة التربية والتعليم العراقية أن تبدأ عطلة نصف العام الدراسي في العراق بمجرد إنتهاء إمتحانات نصف العام، حيث تبدأ من يوم 1 فبراير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حتى 15 فبراير 2024، وسوف يحصل جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية على إجازة خلال هذا الوقت، ويتمكن الطلاب من الاسترخاء والراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.