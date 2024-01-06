للقطاع العام والخاص.. قانون المعاشات الجديد+ شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

قانون المعاشات الجديد، من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين هي المعاشات والقوانين الجديدة التي قد تم إصدارها في الفترات الأخيرة فيما يخص المعاش، فتتساءل فئة المعاشات في مصر عن كل جديد يحدث في القوانين من زيادة ومواعيد صرف وغيرها، فسنتحدث اليوم في هذا المقال عن قانون المعاشات الجديد والشروط الخاصة بالتقديم في المعاشات.

قانون المعاشات الجديد

قام قانون المعاشات الجديد بوضع بعض الشروط الهامة التي عند تحقيقها يستطيع المواطن أن يحصل على المعاش المبكر، فإذا كان هذا المواطن موظفًا في القطاع العام فإن تلك الشروط تكون:

أن يكون المواطن مشتركًا في التأمينات الخاصة بالشيخوخة وأيضًا العجز والوفاة.

في تلك الحالة يستطيع المواطن أن يحصل على معاش يصل إلى 50% من نسبة التسوية الأخيرة.

يكون المعاش الخاص بالمواطن يصل أيضًا إلى 65% من النسبة الخاصة بالحد الأدنى لنسبة الاشتراك التأميني الذي قد قام به المواطن استحقاقًا للمعاش.

يستطيع المواطن أن يقوم بالخروج من العمل إلى المعاش المبكر، وهذا في حالة أنه قد قام بإتمام 20 عامًا من الاشتراك التأميني.

يستطيع المواطن أن يخرج للمعاش في حالة أنه قد تم التأمين عليه لمدة تصل إلى 3 أشهر ولكن متصلة، أو مدة تصل إلى 6 أشهر منفصلين.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

أما في حالة أن المواطن المُقدم على المعاش قد كان يعمل بالقطاع الخاص فإن هناك بعض الشروط الواجب تحقيقها أولًا، فمن ضمن تلك الشروط: