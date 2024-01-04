كدا كتير.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السوق السوداء والبنك + الأخضر الامريكي في حتة تانية دلوقتي

إن البحث عن سعر الدولار اليوم قد أصبح ضمن العمليات البحثية اليومية التي لا يستغني عنها المواطن المصري وخاصة المهتمين بسوق وحال العملات العربية والأوروبية مقابل الجنيه المصري، لا سيما أن التعرف على سعر الدولار عادة ما يجعل المواطن على دراية تامة بمستوى التغير الحادث في الاقتصاد العالمي، كون الدولار من العملات الأوروبية الرئيسية التي تؤثر بشكل أساسي على باقي العملات من ناحية، بالإضافة إلى أنها تؤثر أيضا على الجنيه المصري وحركة البيع والشراء من ناحية أخرى.

سعر الدولار اليوم

في ضوء بحث الكثير من الأشخاص حول العملات التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وجدنا أن عمليات البحث تلك قد أسفرت عن استقرار تام في سعر الدولار اليوم، لذلك أراد الكثير من الأشخاص التعرف على تفاصيل سعر الدولار في مختلف البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، والتي جاءت على هذا النحو التالي

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى ما يقرب من 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.

أما فيما يخص سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فإنه وصل إلى ما يقرب من 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند نسبة 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند منحنى 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

على أن يكون سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 30.90 للشراء، 30.95 للبيع.

قائمة بسعر العملات مقابل الجنيه المصري

على ما يبدو أن البحث عن العملات أصبح يمثل جزءا من حياة المواطنين المصريين لا سيما أنه بعدما تعرفنا على حالة الاستقرار الملحوظة في سعر الدولار اليوم، وجدنا أن الكثير يرغبون في معرفة تفاصيل العملات مقابل الجنيه المصري اليوم والتي تتلخص في التالي