من بختكم.. تحديد موعد زيادة المعاشات القادمة لكافة الأسر المصرية + وزارة التأمينات تعطينا خبر سعيد

يتساءل الكثير حول موعد زيادة المعاشات القادمة بعد التصريح المقدم من السيد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض بخصوص تلك الزيادة، ومن الجدير بالذكر أن تعديلات قانون المعاشات قد نصت على تطبيق زيادة قدرها 15% على مقدار المعاشات التي يحصل عليها المواطنون، لذلك قررنا أن نوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بهذا القرار وكذلك مقدار الزيادة التي سيصبح عليها المعاش.

زيادة المعاشات القادمة

لقد ارتفعت معدلات بحث الكثير من المواطنين المستفيدين من المعاشات عن حقيقة تطبيق زيادة في المعاشات وما هو موعد زيادة المعاشات القادمة؟، ومن خلال البحث توصلنا لكونه بالفعل هناك زيادة في المعاشات تبعا لما صرح به السيد رئيس الهيئة القومية، حيث قد تم زيادة المعاشات والحد الأدنى لها بقيمة 1,105 جنيهاً وبهذا سوف ترتفع قيمة المعاشات المقرر صرفها في يناير 2024 إلى ما يقرب من 1,300 جنيهاً.



ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة قد أدت أيضا لرفع الحد الأقصى للمعاشات حيث وصل إلى ما يقرب من 8,720 جنيه في الوقت الحالي، علما بأن هذه الزيادة تم صرفها بالفعل خلال الأيام الأولى من هذا الشهر الجاري وما زال أمام المستفيدين التأكد من حقيقة تطبيق هذه الزيادة عندما يقومون بصرف المعاش الخاص بهم.

موعد صرف معاشات شهر يناير

إن الأشخاص الذين لم يسبق لهم صرف المعاشات تساءلوا حول موعد صرف المعاشات شهر يناير وهل سوف يتم تطبيق زيادة المعاشات القادمة عليهم أم لا، ومن خلال البحث وجدنا أنه سوف يكون من حقهم صرف الزيادة المقدرة بنسبة 15% على أن تكون مواعيد صرف المعاشات الخاصة بهذا الشهر بداية من يوم 1 يناير الموافق يوم الإثنين، وتستمر حتى يوم 4 يناير الموافق يوم الخميس المقبل.

ويمكن لجميع الأشخاص المستفيدين من المعاشات أن يقوموا بصرف المعاش من خلال الأماكن المحددة لصرف سواء من خلال البنوك أو فروع مكاتب هيئة البريد المصرية، وكذلك يمكنهم صرف المعاش من خلال ماكينات الصراف الآلي.