الرابط هنا.. منحة طلاب المدارس في العراق+ الاستعلام عن منحة الطلاب في العراق

منحة طلاب المدارس في العراق من أهم البرامج التي قد تم الإعلان عنها من قبل الحكومة العراقية، حيث أن تلك المنحة تقوم بتقديم جميع وسائل الدعم اللازمة لجميع الطلاب في العراق، كما أنها تساعد العديد من الأسر المحتاجة في تعليم أولادهم وتقديم الدعم المادي لهم، فسنتعرف اليوم على جميع التفاصيل الخاصة بتلك المنحة، كما سنتعرف على شروطها أيضًا.

منحة طلاب المدارس في العراق

تم الإعلان عن الموعد الخاص بمنحة طلاب المدارس في العراق من قبل، حيث أن الحكومة قد قامت بتحديد موعد الصرف وهو ما يوافق الشهر الحالي يناير 2024، ولكن يجب علينا التعرف على الشروط الخاصة بالتقديم في تلك المنحة، فمن ضمن تلك الشروط:

أن يكون الطالب المتقدم للمنحة من أسرة عراقية ويمتلك الجنسية هو وأسرته.

أن يكون الطالب المتقدم وهو وأسرته من فئة محدودي الدخل ولا يتمكنون من دفع تكاليف التعليم.

أن تكون أسرة الطالب المتقدم قد تم تسجيلها في الوزارة الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية.

أن يكون الطالب المتقدم ينتظم في دراسته ويذهب إلى المدرسة بالفعل.

الاستعلام عن منحة الطلاب في العراق

يستطيع الطالب المتقدم لمنحة الطلاب في العراق أن يقوم بالاستعلام عن المنحة الخاصة به من خلال بعض الخطوات، فتكون خطوات الاستعلام كالآتي: