الرابط المباشر.. المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم+ شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من المواطنين، حيث أن هؤلاء المواطنين يريدون الاشتراك في مسابقة التربية والتعليم التي هي مسابقة ال30 ألف، فلذلك يريدون معرفة المستندات الخاصة بالتقديم، ولهذا فإننا اليوم سنقوم بالتحدث عن التفاصيل الخاصة بتلك المستندات لهذه المسابقة وأيضًا شروط التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، لكي يتم التقديم في مسابقة ال30 ألف معلم يجب أولًا أن يتم توفير المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، حيث أن تلك المستندات من الخطوات الهامة التي يجب التأكد من توفيرها، فمن ضمن تلك المستندات:

صورة شخصية خاصة بالشخص المتقدم.

صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم شرط أن تكون سارية.

صورة خاصة بالصحيفة المُفسرة للحالة الجنائية التابعة للشخص المتقدم، ويجب أن يتم تصوريها على جانبيها.

ما يقوم بإثبات المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم.

ما يقوم بإثبات المؤهل الأعلى الخاص بالمتقدم.

بالنسبة للذكور: ما يُثبت موقفه الخاص بالخدمة العسكرية.

بالنسبة للإناث: ما يُثبت موقفها الخاص بالخدمة العامة.

الأوراق الخاصة بالإيصال البنكي التابع للشخص المتقدم.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم

بعد أن تعرفنا على المستندات المطلوبة للتقديم الخاصة بالمسابقة يجب علينا أن نتعرف على الشروط أيضًا، حيث أن الوزارة قد أعلنت عن الشروط التي ينبغي أن تتحقق حتى يتم التقديم في المسابقة، فمن ضمن تلك الشروط: