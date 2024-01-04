تحويل الدراسة عن بعد اليوم الخميس بالمملكة تعرف على المناطق المشمولة بهذا القرار

عملت إدارة تعليم القنفذة على إعلان تحويل الدراسة يوم الخميس غدا إلى الدراسة عن بعد من خلال المنصة مدرستي، وذلك لأن الإدارة تحرص على سلامة جميع الطلاب والطاقم التعليمي أيضاً وبناء على كل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناء على هذا الأمر ستكون الدراسة غداً إلكترونياً عن بعد من خلال منصة مدرستي، لكل الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم الخاصة بمنطقة القنفذة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي تؤدي إلى تعطيل سير الدراسة مثل هطول الأمطار الشديدة.

إجازات الفصل الدراسي الثاني في السعودية

يحتوي الفصل الدراسي الثاني على إجازتين مطولتين كما يحتوي أيضاً على إجازة رسمية واحدة وهذه الإجازة هي إجازة يوم التأسيس السعودي، ولكن يوجد بعض العطلات الأخرى الموجودة في الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

توجد عطلة في الفصل الدراسي الثاني وهي عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ يوم 4 يناير وتستمر إلى يوم 14 يناير ومدة هذه الإجازة 10 أيام لكل المراحل الدراسية.

يوجد عطلة أخرى وهي إجازة مطولة ثانية وتبدأ يوم 28 يناير عام

عطلة يوم التأسيس السعودي وتكون هذه العطلة يوم 22 فبراير 2024 وتكون هذه العطلة في نهاية الترم الثاني وسوف تستمر حوالي 10 أيام وهذه العطلة بين الترمين.

موعد الترم الدراسي الثالث

عملت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على الإعلان عن جدول التقويم الدراسي لعام 1445، ويحتوي هذا الجدول على كل الإجازات والعطلات الرسمية والمطولة حيث اقترب نهاية الترم الجاري، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن موعد الفصل الدراسي الثالث والذي يبدأ يوم 3 من شهر مارس عام 2024.

كما يتساءل أيضاً كل الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن ما هي حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث، ولكن لم تعلن وزارة التربية والتعليم في السعودية عن هذا الأمر إلى هذا الوقت.