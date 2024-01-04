للمرة الثالثة.. شروط التقديم في التربية والتعليم مسابقة ال30 ألف+ مستندات التقديم في مسابقة ال30 ألف

شروط التقديم في التربية والتعليم مسابقة ال30 ألف من أكثر الأمور التي يتم تداولها بين العديد من الناس، حيث أن مسابقة ال30 ألف من أهم المسابقات التي يتم انتظارها دائمًا ومتابعة أخبارها، كما أن تلك المسابقة قد تم الإعلان عنها للمرة الثالثة والتي تكون على التوالي، فسنتعرف اليوم عن جميع التفاصيل الخاصة بتلك المسابقة وأيضًا شروطها.

شروط التقديم في التربية والتعليم مسابقة ال30 ألف

شروط التقديم في التربية والتعليم مسابقة ال30 ألف، قامت وزارة التربية بالتعاقد مع الجهاز المركزي الخاص بالتنظيم والإدارة لكي يتم الإعلان عن مسابقة ال30 ألف مرة أخرى، حيث تم وضع شروط التقديم في التربية والتعليم مسابقة ال30 ألف من المعلمين، فمن ضمن تلك الشروط:

أن يكون الشخص المتقدم يمتلك الجنسية المصرية.

أن يكون الشخص المتقدم لديه تقدير عام مقبول فأعلى.

أن يكون الشخص المتقدم قد اجتاز الكشوفات الطبية وتحاليل المخدرات.

أن يكون الشخص المتقدم لديه سيرة حسنة وسمعة محمودة.

ألا يكون عمر الشخص المتقدم أكثر من 40 عامًا.

مستندات التقديم في مسابقة ال30 ألف

إذا استطاع المتقدم أن يحقق جميع الشروط السابقة فإنه يجب أن يقوم بتوفير بعض المستندات الهامة التي من خلالها يستطيع التقديم في مسابقة ال30 ألف، فمن ضمن تلك المستندات: