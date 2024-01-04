رابط الاستعلام عن نتائج الطالب عبر نظام نور خطوات استخراج النتائج لجميع المراحل التعليمية

نتائج الطلاب عبر نظام نور إحدى الخِدْمَات التي يقدمها نظام ونور، حيث إنه تم إنشاء نظام نور من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية لتسهيل العملية التعليمية على جميع الفئات بها من معلمين وطلاب ومدارس وإدارات، بل جاءت أيضا خدمة لوزارة التعليم في متابعة العملية التعليمية بجميع تفاصيلها بشكل عام، ومما يشغل الكثيرين هذه الأيام الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يوفر نظام نور الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني، وذلك بالضغط على تسجيل الدخول، وتسجيل البيانات المطلوبة. بعد تسجيل الدخول إلى النظام اضغط نتائج الطلاب من الشاشة الرئيسة. بعد ذلك حدد المرحلة الدراسية للطالب، والفصل الدراسي الذي يدرس فيه الطالب. يطلب إدخال أي من: رَقَم الهُوِيَّة، أو رَقَم السجل المدني الخاصين بالطالب. بعد إدخال كافة البيانات بشكل صحيح اضغط بحث.

يظهر أمامك درجات المواد الدراسية الخاصة بالطالب، كما يمكنك طباعة النتيجة من النظام.

خطوات تسجيل الدخول عبر نظام نور

يعد تسجيل الدخول إلى نظام نور من الأمور اليسيرة، فتستطيع الدخول إلى النظام من خلال رَقَم هُوِيَّة ولي الأمر أو الطالب وذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح نظام نور من خلال محرك البحث جوجل. اضغط تسجيل الدخول، ثم انقر على خيار نسيت كلمة المرور. ادخل رَقَم الهُوِيَّة للولي الأمر أو الطالب، ورقم الجوال. اضغط على إرسال.

سيتم إرسال رسالة نصية فيها اسم المستخدم وكلمة المرور على جوالك لتتمكن من فتح النظام بعد ذلك ولاستفادة بكافة خدماته.