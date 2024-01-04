قريبا نتائج الطلاب عبر نظام نور لجميع المراحل التعليمية الفصل الدراسي الثاني 1445

من المقرر وفق التصريحات الرسمية من وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية أنه يتم إعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويأتي دور نظام نور في هذه المرحلة، حيث يوفر النظام خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية بسهولة، ومن خلال مقالنا نبين طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور، وطريقة التسجيل في النظام برقم الهُوِيَّة.

كيف نستعلم عن نتائج الطلاب في نظام نور؟

تستطيع الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية من خلال نظام نور، وذلك بمجرد ظهور النتائج ورفعها على النظام من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى نظام نور. يطلب منك تسجيل الدخول إلى النظام، وذلك بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق المرئي، ومن ثم اضغط تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول إلى النظام اضغط على نتائج الطلاب. يطلب منك تحدي المرحلة الدراسية التي يدرس فيها الطالب. يطلب منك أيضا تحديد الفصل الدراسي للطالب، وإدخال رَقَم الهُوِيَّة للطالب. انقر فوق بحث.

ستظهر لك النتيجة الخاصة بالطالب موضحًا بها جميع درجات المواد.

ما هي طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهُوِيَّة؟

يمكن الدخول إلى نظام نور برقم الهُوِيَّة فقط دون كلمة السر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور الإلكتروني.

اضغط على تسجيل دخول. انقر على: هل نسيت كلمة المرور؟ . أدخل رَقَم الهُوِيَّة. اكتب رمز التحقق المرئي. أدخل رَقَم الجوال المسجل في نظام نور. اضغط إرسال.

ستصلك رسالة نصية على رَقَم الجوال المسجل في نظام نور بها اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.