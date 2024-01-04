المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق وجبة يناير 2024 استعلم عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

في ظل الظروف الحالية من الحاجة إلى الدعم الاجتماعي في العراق، من المحتمل أن تصدر كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024 خلال الساعات القادمة، ويُمكن للمشمولين بالرعاية تنزيل كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي، وذلك لجميع المحافظات العراقية، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة تنزيل الكشوفات عن طريق موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي.

موعد صدور نتائج الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، فتسعى الحكومة العراقية في ظل الظروف الراهنة إلى توفير متطلبات الحياة اليومية للأسر محددة الدخل والأسر الفقيرة التي لا تستطع توفير هذه المتطلبات، وقبل نهاية عام 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على صدور الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية في أو العام الجديد 2024، وذلك بهدف المساعدة في توفير الدعم المادي لهذه الأسر وتحسين مستوى معيشتهم.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يناير 2024

يستطيع المشمولين بالرعاية الاجتماعية الاستعلام عن كشوفات الوجبة الأخيرة بمجرد إعلان وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق الإعلان عنها عبر منصة مظلتي، ذلك باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي. اضغط على برامج الحماية الاجتماعية. انقر على برامج الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة وهي الحالية أو الأخيرة. حمل كشوفات المشمولين في الوجبية بصيغة pdf. افتح الملفات واطلع على من ترغب من الأسماء.

بعد فتح الملفات ستتمكن من الاطلاع على حالة الطلب، ومبلغ الدعم، وموعد الصرف، ويمكنك أيضا الاطلاع على هذه الكشوفات من خلال موقع وزارة اعمل العراقية.