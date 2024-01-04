استقبل حالًَا .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2024

قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة فضلى تبث محتوى مميز عن الطبيعية، وأيضًا عالم الحيوان، ويتم البحث عن ترددها بصورة دائمة، لذا سنتعرف عليه سويًا فيما يلي في هذا المقال، لتتمكنوا من متابعة كل جديد يتم عرضه على شاشة القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تكون من جملة القنوات التي تقوم ببث أهم وأبرز المعلومات الخاصة بالطبيعة، وكذلك تعرض معلومات عن حياة الحيوانات، وفيما يلي التردد الخاص بتلك القناة:

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعد قناة ناشونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات التي تقوم بنقل عالم الحيوان والتي يكون عندها اعداد هائلة للغاية من المتابعين وأيضا المشاهدين، وهي تتسم بانها تكون من القنوات المهمة والأولى التي تقوم بنقل الأحداث البرية بالإضافة الى الأحداث البحرية من خلال مقاطع وثائقية تقوم بنشرها على شاشتها،

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

وفي حالة التعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة، فإنه يمكن للمشاهد بسهولة أن يقوم بتنزيل القناة ومشاهدتها على الفور، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: