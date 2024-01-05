حرامي سرق لولو .. اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 بإشارة قوية على النايل سات

العديد من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة وناسة التي تعرض أروع أفلام الكرتون، فهم يبحثون عنها باستمرار من أجمل المحتوى الرائع الي تقوم ببثه على شاشتها 24 ساعة، دون أي تقطيع، وكذلك بغير أن يكون هناك فواصل إعلانية مملة، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة تتميز بعرض المحتوى الخاص بها بإشارة قوية، وفيما بعد سنرفق لكم ترددها.

تردد قناة وناسة

تبث قناة وناسة أجمل الأفلام الكرتونية، لذا يتم البحث عن تردد القناة من جانب محبين القناة، وهذا لمتابعة كل جديد يتم عرضه على شاشتها، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناه معروفة بأنها تطور من نفسها بصورة مستمرة، ومن الجدير بالذكر أن القناة استطاعت أن تحصد عدد ضخم من المشاهدات والمتابعين، ومن المعروف عن القناة أنها تبث المحتوى بشكل متواصل من دون تقطيع، فسوف تجد المحتوى الخاص بها طوال اليوم، وقد جاء ترددها كالتالي:

التردد: 11470

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي

نبذة عن قناة وناسة

قناة وناسة تعرف بالأغاني التي تبثها طوال اليوم، والتي يرددها الأطفال بصورة دائمة، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن تلك الأغاني التي يتم بثها على شاشة تلك القناة، أغنية يا لولو يا لولو، وأغنية ماما، هذا بجانب أغنية في نونو، وكذلك أغنية حرامي سرق لولو، والكثير من الأغاني الأخرى التي لا تحصى، ومن الجدير بالذكر ان تلك القناة ليس بها أي اشتراك مادي، فلن تكون بحاجة إلى أن تسدد أية رسوم لكي تشاهد محتوى القناة.