بسرعة استقبلها .. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN على النايل سات وعرب سات 2024

قناة كرتون نتورك بالعربية تمكنت القناة من أن تستقطب إليها جميع الصغار للالتفاف حول شاشتها لمشاهدة ما تعرضه لهم من الرسوم الترفيهية وأيضا التعليمية، ذلك لأنها تعرض لهم لمحتواها بجودة عالية لذلك أصبح بإمكان الجميع ضبط القناة على الرسيفر، من خلال إدخال مجموعة من البيانات ولكن ينبغي أن تكون بشكل صحيح إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة، وفيما بعد سنرفق تفاصيل تردد القناة الجديد.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN العربية

حتى تتمكن من مشاهدة محتوى القناة عليك في البدء أن تضبط المعلومات من خلال إدخالها بالشكل الصحيح وذلك بعد ادخال التردد الآتي:

التردد: 12226.

معامل ¾.

جودة القناة hd.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كما أتاحت القناة رمز آخر للتردد ايضا على نفس النايل وهو باستقطاب أفقي مع إدراج معدل 27500 هو تردد 12226 تصحيح 6/5، بينما لمتابعي القناة على العرب بإمكانهم أيضا ضبط القناة من خلال بعض الخطوات الميسرة وهي ان يتم ادخال البيانات الآتية وهي الرمز 11747 اجتذاب افقي ترميز 27500 تصحيح الخطأ سيكون ¾.

ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN العربية

في الحقيقة أنه قد أصبح من الممكن استقبال القناة وكافة محتوياتها التي تعرضها على شاشتها من خلال بعض خطوات لضبط والتي تبدأ من الضغط على زر المنيو الموجود في الريموت، ثم اختيار كلمة تثبيت واختيار بحث يدوي ثم كتابة جميع البيانات التي اوضحتها بشكل مسبق بطريقة صحيحة بدقة، بعد ذلك يتم الضغط على كلمة اوكي أو كلمة بحث والتي تختلف وفقا لنوع الرسيفر الذي تمتلكه، بعد ذلك اضغط على حفظ وبالتالي تكون أصبحت لديك في الأسماء على جهاز الاستقبال.