اتحدد رسمي .. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين والموظفين بالدولة

قامت وزارة المالية بالإعلان عن مواعيد نزول مرتبات لشهر يناير لجميع العاملين بجميع الوزارات والهيئات التابعة بينت أنه سوف يتم صرف العديد من مستحقات العاملين وإنه سيتم صرف رواتب العاملين في الدولة عن شهر يناير ابتداء من اخر أسبوع في الشهر والمتأخرات سيتم صرفها في اليوم الثامن من نفس الشهر وأيضا أعلنت أنه سيبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة التي أعلنت عنها الوزارة كما ان الوزارة تقوم بصرف هذه المرتبات وتقوم بعمل زيادات حتى تساعد الأشخاص في ظل هذه الظروف العصيبة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

تصرف مرتبات شهر يناير يوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من نفس الشهر وهذا اليوم هو الأيام الأولى للصرف للعاملين في الوزارات التابعة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتموين والإسكان والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق ومديريات التضامن الاجتماعي ومديريات التموين والتجارة الداخلية مديريات القوى العاملة، ويستمر الصرف حتى يوم 25 يناير 2024م.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بالنيابة عن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي قام بتوجيهها الرئيس قال انها تكلفتها التقديرية سنويا تبلغ حتى حوالى ستين مليار وترتفع الأجور والمعاشات الى اربع مرات في آخر سنتين وهذا يعكس انه من اهتمامات الرئيس زيادة المرتبات لمساعدة الأشخاص في توفير حياة افضل، كما انه اعلن ستتم زيادة علاوات غلاء المعيشة لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويختلف المرتب حسب درجة ووظيفة العامل وحسب خبراته، كما انه تم انشاء جدول بجميع المرتبات التي تم صرفها الى جميع العاملين في الدولة، وأوضحت أيضا جميع أماكن الصرف التي يستطيع الأشخاص صرف مرتباتهم في خلال شهر يناير وعلى جميع الأشخاص الالتزام بهذه المواعيد حتى يتمكنوا بصرف المرتبات.