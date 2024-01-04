الحكومة بتفرح الموظفين.. موعد زيادة الأجور والمرتبات 500 جنيه للقطاع الخاص ومن هي الفئات المستحقة وفقاً لوزارة المالية 2024

منذ بدايه العام الجديد 2024 يتساءل الكثير من الموظفين سواء كانوا بالقطاع الحكومي أو الخاص داخل محافظات مصر، عن زياده المرتبات والأجور حيث تداولت بعض الاخبار، عن إمكانيه طرح زياده أخرى تصل الى 500 جنيه، ضمن فئات محدده من الموظفين ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كافه التفاصيل من قبل وزاره المالية المصرية عن زياده المرتبات وزياده الحد الادنى للأجور وغيرها من البيانات المهمة.

موعد زيادة الأجور والمرتبات 500 جنيه

لقد أوضحت وزاره المالية المصرية أنه سوف يتم زياده الأجور والمرتبات للموظفين بالقطاع العام والخاص للفئات المستحقة للزيادة، وسوف نوضح لكم أهم تصريحات الحكومة المصرية في النقاط التالية.

أشار وزير المالية المصرية إلى أنه سوف يتم زياده الحد الأدنى للموظفين من 3000 جنيه الى 3500 جنية مصري.

ولقد وضحت الوزارة أيضا إلى أن الزيادة سوف تتم على القطاع الحكومي وكذلك على القطاع الخاص.

ولقد وضحت الحكومة المصرية إلى أنه سوف يكون هناك زيادة كعلاوة إضافية على المرتبات، وذلك نظرا لغلاء الأسعار وارتفاع ظروف المعيشة.

كما وضحت الحكومة أيضا إلى أنه سوف يتم متابعه كافة المنشآت الحكومية والخاصة، حول تنفيذ زيادات المرتبات من الحد الادنى وعلاوات الحوافز.

موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور

لقد أشارت الحكومة المصرية إلى أنه هناك موعد محدد لتنفيذ زيادات الحد الأدنى والأجور لعام 2024، ولذلك سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن موعد تطبيق هذه الزيادة: