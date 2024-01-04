منصة مظلتي.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024 كشوفات pdf للرجال والنساء عموم المحافظات

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024، يعيش أغلب المتقدمين على دعم الرعاية في حالة من الترقب والانتظار ويطاردهم الشعور بالتوتر والخوف بسبب تأخير صدور النتائج حتى الآن وأن المدة المعلن عنها سالبقاً مضى عليها نحو شهر كامل ولم يتم رفع كشف واحد من أسماء المشمولين، ونظراً لكثرة انتشار بعض الأخبار أن الدفعة السابعة هي الدفعة الأخيرة من الوجبة التاسعة زاد شعور القلق بعد أن كان الأمل واليقين موجود.

لذلك نود أن نخبركم من خلال موقعنا البديل أن الأخبار التي يتم نشرها أن الدفعة السابعة هي الأخير مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أكد أكثر من مرة أن الدفعة السابعة ليس الأخير بل يكون هناك مساعدات كثيرة في العام الجاري 2024، ترقبوا معنا للحصول على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024

بأسهل الخطوات تحصلون على كشوفات المشمولين وفقاً للمحافظة التابعة لكم وكل ما عليكم الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي. ثم حدد اختيارك من الخدمات. اختر الدفعة السابعة. تظهر قائمة المحافظات العراقية بشكل كامل اختر اسم المحافظة التابع لها. إضافة البيانات المطلوبة. ثم الضغط على الكشوفات.

موعد إصدار كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة السابعة العراق

يبحث المواطنين من جميع المحافظات العراقية عن الدفعة السابعة وموعد رفع الكشوفات بأسماء المشمولين، وحسب التصريحات الأخيرة لوزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية أن عملية حصر عدد المشمولين مازالت مستمرة وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الاعلان عن عدد المشمولين ويتم رفع الكشوفات كاملة عموم المحافظات عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية ومن المقرر أن يتم الصرف في اليوم التالي من إصدار النتائج.