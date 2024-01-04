“ظهور وجبة الـ 450 ألف” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق

ظهرت منذ فترة قليلة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، حتى أن هذه الرعاية تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين الراغبين في الحصول على مثل هذه المنحة، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بإطلاق الوجبة الجديدية من الرعاية الاجتماعية، حتى يتمكن جميع المواطنين والأفراد الحصول على الدعم المقدم، ويمكن القيام بإستخراج كافة الكشوفات الخاصة بالمشمولين.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أصبح بإمكان جميع المواطنين الحصول على كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

كذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في الخانة الخاصة بذلك.

الضغط على أيقونة “استعلام عن اسماء المقبولين”.

تحديد الوجبة والدفعة التي يرغب في الإستعلام عنها.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

ليتم العمل على استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

جاءت أهم شروط من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-