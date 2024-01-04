رابط التسجيل في مسابقة ٣٠ ألف معلم 2024 وزارة التربية والتعليم تعلن الشروط المطلوبة

ارتفعت حدة عمليات الاستفسار الأخيرة من قبل العديد من الباحثين الطموحين السعيِّين لفهم المتطلبات المتخذة في التسجيل في مسابقة ٣٠ ألف معلم حيث كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل تنظيمية خاصة بالمسابقة التي تم تنظيمها في قطاع التربية والتعليم يأتي ذلك في إطار خطة للتوظيف لتعاقد مع 30 ألف معلم ويشكل جزءًا من مبادرة أوسع تستهدف تعاقد مع 150 ألف معلم مساعد على مدى خمس سنوات وقد بدأت عملية التقديم للمسابقة الخاصة بشغل 11,144 وظيفة معلم مساعد فصل من الدفعة الثالثة.

التسجيل في مسابقة ٣٠ ألف معلم

تتنوع التخصصات المطلوبة في التسجيل في مسابقة ٣٠ ألف معلم وتشمل مجموعة واسعة من المجالات التعليمية يهدف الاختيار إلى تحديد الكفاءات والمهارات اللازمة لضمان جودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية في القطاع التعليمي يجب على المتقدمين الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الالتزام بالشروط المعلنة والتي تشمل مؤهلات تعليمية محددة وخبرة عمل معينة.

شروط التسجيل في مسابقة 30 الف معلم

تمثل التسجيل في مسابقة ٣٠ ألف معلم فرصة هامة للراغبين في الالتحاق بمجال التعليم ولضمان شمولية الاختيار وضعت اللجنة المنظمة للمسابقة شروطًا صارمة للتسجيل يطلب من كل متقدم أن يستوفي الشروط التالية:

أولًا يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على الجنسية المصرية مما يؤكد على الالتزام بالانتماء إلى المجتمع المحلي.

ثانيًا يتعين على المتقدم أن يتمتع بسجل حسن وسمعة طيبة مما يعكس النية الصافية والالتزام بالأخلاقيات المهنية.

ثالثًا يشدد على أن يكون المتقدم خاليًا من أي حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد استرد اعتباره.

رابعًا يشترط أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة بناءً على حكم نهائي أو قرار تأديبي إلا إذا مضت على صدور هذا الحكم أربع سنوات على الأقل.

خامسًا يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا عند تاريخ نشر إعلان المسابقة مما يعزز مشاركة الشبان الواعدين في مجال التعليم.

وأخيرًا ينبغي أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة في أحد التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة مع تأكيد أن تقديره العام لا يقل عن جيد مما يعكس القدرة على تقديم تعليم ذو جودة عالية.