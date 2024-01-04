أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق إغلاق استمارة التقديم لانضمام الراغبين إلى جهاز مكافحة الإرهاب وفي إشارة إلى نجاح الحملة التوظيفية أكد الجهاز أن عدد المواطنين الذين قدّموا طلباتهم قد بلغ أكثر من 250 ألف شخص تعمل السلطات على تسريع عملية إصدار نتائج القبول ويتوقع أن تعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بالإضافة إلى ذلك ستكون النتائج متاحة أيضاً عبر بوابة أور حيث يستطيع المتقدمون الوصول إليها عن طريق تسجيل الدخول وإدخال بياناتهم الشخصية.

تحميل كشوفات pdf أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي 2024

أفادت مصادر موثوقة بأن أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي 2024 ستتم نشرها عبر موقع وزارة الدفاع لتسهيل الحصول على هذه النتائج يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية عبر الرابط المخصص لذلك من هنا.

القيام بعملية البحث عن كلمة جهاز مكافحة الإرهاب على الموقع.

بعد العثور على الكلمة يجب كتابة الرقم الخاص بالمتقدم.

النقر على كلمة عرض النتائج” للاطلاع على النتيجة النهائية.

تلك الخطوات البسيطة توفر للمتقدمين إمكانية سهلة للوصول إلى أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب حيث يعكس ذلك الجهود الرامية لتحقيق الشفافية والفعالية في عمليات التوظيف الحكومية يعتبر الانضمام إلى جهاز مكافحة الإرهاب من المسارات المهنية المهمة والمحفزة للفرد حيث يمثل خدمةً للوطن وفرصة للمساهمة في حفظ الأمان ومكافحة التطرف والإرهاب.

نتائج القبول في جهاز مكافحة الارهاب 2024

كشفت مصادر موثوقة في العراق عن أن أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ستعلن رسمياً خلال الدقائق القليلة القادمة يتيح هذا الإعلان للمواطنين الفرصة للتحقق من نتائج القبول عن طريق زيارة الموقع الرسمي للجهاز وإدخال البيانات الخاصة بهم.

يعد هذا الإعلان لحظة مهمة للكثيرين الذين يسعون للانضمام إلى صفوف جهاز مكافحة الإرهاب حيث يمكنهم الآن التحقق من نجاح طلباتهم والاستعداد للانخراط في مهام الجهاز الحيوية يتيح الموقع الرسمي للجهاز واجهة سهلة الاستخدام للمتقدمين لتسجيل الدخول وملء بياناتهم بسرعة وسهولة.