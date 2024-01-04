مع بداية السنة الجديدة لعام 2024 يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن جدول العطل الرسمية في العراق 2024 الذي يحدد أيام الراحة والاستمتاع في البلاد يتميز العراق بتنوعه في الأعياد سواء الدينية أو الوطنية حيث تمنح العطلات الرسمية الفرصة للجميع للاستراحة والاستمتاع بأوقاتهم في هذا السياق قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن الجدول الرسمي للعطلات في العراق لعام 2024 يهدف هذا الجدول إلى توفير إرشادات واضحة للمواطنين والعاملين حول الأيام التي سيتم فيها تعطيل العمل الرسمي وتوفير أوقات للراحة والترفيه.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

مع بداية العام الجديد 2024 يتجه العديد من المواطنين العراقيين إلى متابعة جدول العطل الرسمية الذي يشغل مكانة بارزة في اهتماماتهم خلال هذه الفترة تعتبر هذه المعلومات من بين أكثر المواضيع التي يبحثون عنها على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن العطلات الرسمية في العراق عادةً اعتبارًا من بداية شهر يناير ويأتي جدول العطل الرسمية في العراق 2024 كما يلي:

يوم 1 يناير 2024: إجازة رأس السنة الميلادية.

يوم 6 يناير 2024: إجازة عيد الجيش في العراق.

يوم 21 مارس 2024: إجازة يوم نوروز.

يوم 10 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم 1 مايو 2024: إجازة عيد العمال.

يوم 16 يونيو 2024: إجازة عيد الأضحى.

يوم 7 يوليو 2024: إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم 14 يوليو 2024: إجازة ثورة 14 تموز.

يوم 16 يوليو 2024: إجازة عاشوراء.

يوم 15 سبتمبر 2024: إجازة المولد النبوي الشريف.

تلك الأوقات المحددة تمثل فرصة للمواطنين والعاملين للاستمتاع بفترات الراحة والتخطيط لأنشطةهم المستقبلية يعكس جدول العطل الرسمية الرغبة في تعزيز جودة الحياة وتوفير أوقات للاستراحة والاستجمام مما يسهم في تعزيز الروح المجتمعية والعائلية.

العطل الرسمية لجميع القطاعات العراقية 2024

مع تصاعد الاهتمام بالبحث عن مواعيد العطل أعلن مجلس الوزراء العراقي بدء عطلة رأس السنة في جميع محافظات الجمهورية ولجميع قطاعات البلاد من المتوقع أن تكون إجازة عيد الجيش في العراق في يوم 6 يناير 2024.

تأتي إجازة العيد الوطني في العراق في يوم 3 أكتوبر 2024 وإجازة يوم النصر في يوم 10 ديسمبر 2024 وسيتمتع جميع المواطنين في العراق بعطلات رسمية خلال الفترة المقبلة للاستمتاع بأوقاتهم.

ويشمل جدول العطل أيضًا عطلة يوم نوروز حيث يتوقع أن تكون إجازة يوم نوروز في يوم 21 مارس 2024 يأتي هذا الإعلان لتمكين الأفراد من التخطيط لأوقات الراحة والترفيه وتعكس هذه العطلات الرسمية التفاعل الإيجابي مع حياة الفرد والمجتمع.