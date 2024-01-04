تثير مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير ٢٠٢٤ اهتمام الكثير من المواطنين حيث يعتبر هذا الأمر محط أنظار العديد من الأفراد الذين يعتمدون على هذه الرواتب كمصدر أساسي لدعم حياتهم اليومية تلعب رواتب المتقاعدين دورًا حيويًا في تأمين احتياجاتهم الأساسية وتكون مصدرًا ثابتًا للدخل.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير ٢٠٢٤

إليكم بعض المعلومات حول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير ٢٠٢٤:

يوم 1 يناير 2024 بدء صرف رواتب المتقاعدين.

يوم 15 يناير 2024 استمرار صرف الرواتب حتى هذا التاريخ.

يشجع المتقاعدين على متابعة الإعلانات الرسمية ووسائل الإعلام للحصول على أي تحديثات حول المواعيد حيث قد تكون هناك تعديلات أو تغييرات بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم من خلال القنوات الرسمية المتاحة مثل مواقع الإنترنت المخصصة أو زيارة فروع البنوك المعنية يشجع أيضًا على التواصل مع الجهات المسؤولة للحصول على أفضل دعم وتوجيه فيما يتعلق بعملية صرف الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تأجيل موعدصرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 وفقًا للسياسات السائدة يكون صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ما لم يتزامن ذلك مع عطلة أو إجازة رسمية في الدولة.

تم تأجيل موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 إلى اليوم 3 من نفس الشهر جاء هذا التأجيل نتيجة لكون اليوم الأول من يناير كان يوم عطلة رأس السنة الميلادية في البنوك وتم تخصيص اليوم الثاني لإجراء الجرد السنوي الذي يجريه جميع البنوك العراقية.