قام القائمون على تردد قناة توم وجيري 2024 بجهود مكثفة لتحسين جودة البث عبر تغيير التردد القديم للقناة يأتي هذا الإجراء في إطار رغبتهم في زيادة قوة البث وتحسين جودة الصوت والصورة لتلبية توقعات المشاهدين نظرًا لنجاح قناة توم وجيري في كسب شهرة واسعة في العالم العربي فإن اهتمام الجمهور زاد بشكل كبير في معرفة التردد الجديد للقناة.

تردد قناة توم وجيري 2024

تتميز قناة توم وجيري بتقديم محتوى كرتوني ممتع وترفيهي للأطفال مما يدفع الآباء والأمهات إلى البحث المكثف عبر محركات البحث للحصول على التردد الجديد لهذه القناة والذي يأتي بهيئة محدثة لتحسين جودة البث سوف نستعرض التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لتحديث تردد قناة توم وجيري:

تردد قناة توم وجيري نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تأتي هذه التحديثات استجابةً لاهتمام الجمهور وتطلعاتهم، حيث يسعى فريق توم وجيري إلى تقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومحسنة. يتيح هذا التحديث للأطفال الاستمتاع بأفضل جودة للرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية المفضلة لديهم.

ضبط قناة توم وجيري التردد الجديد على جهاز الاستقبال

يعتبر ضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال أمرًا بسيطًا يمكن القيام به بخطوات بسيطة فيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها لضبط التردد الجديد للقناة:

ابدأ بالضغط على زر القائمة الرئيسية “Menu” على جهاز التحكم الخاص بك.

ثم انتقل إلى قائمة “بحث”.

اختر نوع القمر الصناعي المناسب.

بعد ذلك أدخل التفاصيل الخاصة بالتردد الجديد لقناة توم وجيري.

الآن اضغط على كلمة بحث وستظهر قناة توم وجيري ضمن قائمة القنوات المتاحة.

هذه الخطوات البسيطة تضمن لك الوصول إلى محتوى قناة توم وجيري بشكل سلس وفعال يشير هذا الإعداد الجديد إلى التزام فريق القناة بتقديم تجربة مشاهدة محسنة للمشاهدين مما يتيح لهم الاستمتاع بأفضل محتوى الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية.