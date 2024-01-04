“منصة مظلتي” كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024
كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية تيسيراً على الكثير من المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن، وأشارت وزارة العمل العراقية أنها تسعى دائماً على تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين من شتى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي.
كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024
حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص في الكثير من المحافظات العراقية في البحث عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 ، والتي كشفت عنها وزارة العمل العراقية ، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية :
- زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.
- ثم اضغط على “برنامج الرعاية الإجتماعية”.
- اضغط على “تحميل الكشوفات”.
- انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.
- ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات الموجودة أمامك.
- في حالة العثور على الإسم الذي تستعلم عنه .
- اطلع على تاريخ الميلاد وطابقه بتاريخ ميلاد المتقدم.
ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية
وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الإجتماعية، وهي:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزبد عن 60 عام للرجال.
- كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.
- ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.
- كما يجب ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.