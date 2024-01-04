تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية تيسيراً على الكثير من المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن، وأشارت وزارة العمل العراقية أنها تسعى دائماً على تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين من شتى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي.

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص في الكثير من المحافظات العراقية في البحث عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 ، والتي كشفت عنها وزارة العمل العراقية ، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

ثم اضغط على “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

اضغط على “تحميل الكشوفات”.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات الموجودة أمامك.

في حالة العثور على الإسم الذي تستعلم عنه .

اطلع على تاريخ الميلاد وطابقه بتاريخ ميلاد المتقدم.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الإجتماعية، وهي: