من هُنــا .. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر صندوق الإسكان الاجتماعي 2024

عديد من الأشخاص يقوموا بالبحث عن شروط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، كما يتم البحث عن هذا الرابط المخصص لحجز تلك الشقق، وفيما يلي سنقوم بتوفير هذه الشروط فيما يلي، وكذلك الرسوم التي تتعلق بحجزها.

شقق الإسكان الاجتماعي

من الممكن حجز شقق الإسكان من خلال رابط الوزارة، من هنا، ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدر وزير الإسكان و التعمير بيان رسمي عن الشروط المفترض تواجدها في المتقدم بالطلب وهي كالآتي:

أن يكون شخصاً مسؤول و له اهلي التصرف.

كما أنه لا بد من ألا يقل العمر عن ٢١ عاما عند التقدم بالطلب.

يمكن التخصيص لشخص بفرض أن كون وليا علي قاصر.

رسوم حجز شقق الإسكان

يتم التقديم في شقق الإسكان عن طريق دفع رسوم الحجز و التي عبارة عن :

٢٥ الف جنية مصري لوحدات الإسكان المميزة.

٥٠ الف لوحدات سكن مصر.

١٠٠ الف لوحدات جنة.

ويستكمل سداد ١٠٪ بالإضافة إلي ١٪ رسوم إدارية + ٠.٥ ٪ تابعة لمجلس الأمناء من الإجمالي لقيمة الوحدة في خلال شهرين من تاريخ الأخطار بالتخصيص، ودفع ٥٪ ودفعة للصيانة عند التعاقد و قبل الاستلام، وسداد ٥٪ من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، كما يتم سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية و متوافقة لمده ٣ او خمس أو سبع أو عشر سنوات محمولين بالفائدة وتعادل سعر الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري مضاف إليها رسوم التحصيل التي هي ( ٢٪ ، ٠.٥ ٪ )، ويسلم القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم كافه الأوراق الخاصة بالأقساط قبل الاستلام