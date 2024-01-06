ادفعها إلكترونيًا .. فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي

الجدير بالذكر انه يمكن أيضا سداد فواتير التليفون الأرضي عن طريقه خدمه العملاء عن طريق الاتصال على رقم ١١١، واتباع التعليمات التي يقولها الموظف. وكذلك يمكن أيضا التعرف على فاتورة التليفون الأرضي عن طريقه تطبيع شركه الاتصالات حيث يمكن تحميل تطبيق الشركة المصرية ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الأرضي الخاص بالشخص وبعد ذلك الضغط على كمله فواتير ومن ثم الضغط على استعلام عن فاتورة، ومن ثم اختيار شهر يناير ٢٠٢٣، وبعد ذلك الضغط على زر إظهار الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد الفاتورة بسهولة من خلال واحدة من الطرق الآتية: