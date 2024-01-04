حقيقة صرف 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة في يناير 2024 ….وزارة القوى العاملة توضح

حقيقة صرف 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة في يناير 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة وهذا ما أثار اهتمام وتساؤل الكثير من المواطنين من شتى المحافظات المصرية، حيث تهتم الحكومة المصرية دائماً بمساعدة المواطنين المصريين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة صرف 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة في يناير 2024 ورد وزارة القوى العاملة على هذا الخبر.

حقيقة صرف 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي يترقبها ملايين المواطنين في ظل غلاء أسعار السلع الغذائية، وأكد وزير القوى العاملة خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وأن الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة غير صحيحة بالمرة.

وتناشد وزارة القوى العاملة المواطنين عدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر، والتي بدأت تتردد على هواتف الكثير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، وأكدت أن الرسائل هدفها النصب والسرقة، وفي حالة أن أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف تكون هذه هي الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل…..

رابط التسجيل في منحة العمالبة الغير منتظمة