كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto Iv جراند ثفت 6 الأندرويد مباشر

تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو من أهم وأبرز الألعاب الإلكترونية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، حتى أنها حظيت بشعبية كبيرة لدى الكثير من المتابعين من مختلف الدول، إضافة إلى أنه تم إطلاقها من شركة ” Rock Star”، المسؤولة عن تحديث اللعبة وإضافة جميع المزايا التي يحتاج إليها اللاعبين، حتى أنها تتميز برسومات وجرافيك عالي، وطبيعي طوال الوقت، إضافة إلى خدمة السيارات والدرجات وكذلك الطائرات الحديثة.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت 6

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتحميل لعبة جراند ثفت 6، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يُرجى الذهاب إلى جوجل بلاي أندرويد.

أو يتم الدخول إلى جوجل استور.

إدخال كلمة “جراند ثفت 6”.

اختيار اللعبة التي ترغب فيها.

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة “تثبيت”.

ليتم القيام بتنزيل اللعبة.

يُرجى بعدها تسجيل بيانات الدخول للعبة.

خصائص لعبة جراند ثفت 6

من أهم المزايا التي تقدمها لعبة جراند ثفت 6، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-